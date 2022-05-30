Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своём будущем в клубе. Легендарный экс-форвард «Зенита» подчеркнул, что его контракт всё ещё не был продлён и намекнул, что он может покинуть нижегородцев.

«Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена, — цитирует «Спорт день за днём» Кержакова. — Наверное сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня».

Специалист не стал обсуждать слухи о том, что «Нижний Новгород» может принять Михаил Галактионов.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» перед началом сезона-2021/22. До этого экс-форвард «Зенита» возглавлял юношескую сборную России и «Томь».

В дебютный сезон в РПЛ нижегородцы под руководством Кержакова заняли 11-е место, набрав 33 очка в 30 матчах, на 1 балл оторвавшись от зоны стыков.