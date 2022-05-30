«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 97:95.

Первую четверть армейцы выиграли с разницей в 10 очков — 29:19. В начале второй их преимущество доходило до 13 очков, но на большой перерыв команды ушли при счёте 45:44 в пользу армейцев (счёт второй четверти — 16:25). В третей «Зенит» уже захватил лидерство и не упустил его до конца встречи: 19:29, 25:16, 26:18, 27:32.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Алексей Швед, набравший 32 очка. Никола Милутинов сделал дабл-дабл: 15 очков, 10 подборов. Уилл Клайберн набрал 15 очков, Каспер Уэйр — 14, Никита Курбанов — 10.

У «Зенита» Билли Бэрон отметился 21 очком. За 10 баллов также вышли Александр Пойтресс (16), Джордан Лойд (14), Джордан Мики (11), Тайсон Картер (11) и Сергей Карасёв (10).

«Зенит» сократил отставание в финальной серии — 2-3 (59:83, 73:82, 93:79, 110:111, 97:95). Шестая игра состоится в Петербурге 2 июня, седьмая (при необходимости) — 5 июня в Москве.