Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга седьмой номер «посева» взял верх над Янником Синнером из Италии. Первый сет Рублёв проиграл 1:6, во втором победил 6:4. В третьем россиянин повёл 2:0, но Синнер не смог доиграть встречу и снялся из-за травмы.

В результате игра длилась только 1 час 20 минут. Рублёв успел сделать четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки против шести подач навылет и трёх двойных ошибок у соперника. Теннисисты взяли друг у друга по две подачи.

В четвертьфинале Рублёв может встретиться с соотечественником Даниилом Медведевым, если тот обыграет хорвата Марина Чилича. В игре идёт первый сет, Медведев пока проигрывает 2:3 на своей подаче.