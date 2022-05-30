Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции второй номер мирового рейтинга ATP в трёх сетах уступил хорвату Марину Чиличу, «посеянному» под номером 20.

Счёт по сетам — 6:2, 6:3, 6:2 в пользу Чилича. Ему понадобился всего 1 час 47 минут для победы. Медведев сделал четыре эйса и допустил пять двойных ошибок. На счету Чилича пять подач навылет и ни одной двойной. Хорват взял пять подач у Медведева и не проиграл ни одной своей.

В четвертьфинале Чилич сыграет с ещё одним россиянином — седьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым.

В других четвертьфиналах встретятся:

Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Руне (Дания)

Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания)

Новак Джокович (Сербия)- Рафаэль Надаль (Испания)