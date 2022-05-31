«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в решающем седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли — 6:2. После первого периода ньюйоркцы вели 2:0. На 4-й минуте счёт открыл Адам Фокс, на девятой отличился Крис Крайдер.

Во втором периоде Райан Строум забросил третью безответную шайбу на 37-й минуте. Ассистировал ему россиянин Артемий Панарин.

В третьем периоде Крайдер сделал счёт 4:0 на 44-й минуте. На 49-й Винсент Трошек отыграл одну шайбу, однако всего через 40 секунд «Рейнджерс» забили пятый гол — отличился Филип Хитил.

На 57-й минуте Макс Доми снова сократил отставание «Харрикейнз», а менее чем через минуту Эндрю Копп установил окончательный счёт встречи — 6:2.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не смог набрать очков. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отыграл все 60 минут и отразил 37 бросков из 39. В концовке второго периода в ворота «Каролины» встал Пётр Кочетков. Он отразил 9 бросков из 12.

«Рейнджерс» выиграли серию 4-3 (1:2, 0:2, 3:1, 4:1, 1:3, 5:2, 6:2) и вышли в финал Западной конференции. Их соперником станет «Тампа-Бэй». В финале «Востока» сыграют «Колорадо» и «Эдмонтон».