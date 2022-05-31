Стали известны все участники 1/2 финала Кубка Стэнли-2022. В финале Восточной конференции встретятся «Колорадо» и «Эдмонтон». В финале «Запада» сыграют «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй».

В четвертьфинале «Рейнджерс» победили «Каролину» 4-3, «Тампа» всухую расправилась с «Флоридой (4-0), «Колорадо» одолел «Сент-Луис» (4-2), а «Эдмонтон» — «Калгари» (4-1).

«Тампа-Бэй» — победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли.

В составе «Рейнджерс» играют три россиянина: вратарь Игорь Шестёркин и Александр Георгиев и форвард Артемий Панарин.

За «Лайтнинг» выступают голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форвард Никита Кучеров.

За «Эвеланш» играет нападающий Валерий Ничушкин, а за «Калгари» — защитники Никита Задоров.

Матчи 1/2 финала Кубка Стэнли пройдут с 1 по 14 июня. Четвёртые игры будут проведены 7 и 8 июня.