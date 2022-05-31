Завершился второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2021/22. По его итогам определились четыре участника финалов конференций (1/2 финала).

Результаты матчей вышли следующие:

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4-3 (1:2, 0:2, 3:1, 4:1, 1:3, 5:2, 6:2)

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 4-0 (4:1, 2:1, 5:1, 2:0)

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 4-2 (3:2, 1:4, 5:2, 6:3, 4:5, 3:2)

«Эдмонтон» — «Калгари» — 4-1 (6:9, 5:3, 4:1, 5:3, 5:4)

В полуфиналах сыграют «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» и «Колорадо» — «Эдмонтон».

Рассказываем о выступлении российских хоккеистов в Кубке Стэнли-2022.

ПРОШЛИ ДАЛЬШЕ

«Рейнджерс»

в. Игорь Шестёркин. 14 матчей, 8 побед, 92,8% бросков, 2,68 шайбы

в. Александр Георгиев. 2 матча, 0 побед, 93,5% бросков, 2,04 гола

н. Артемий Панарин. 14 матчей, 11 (4 гола + 7 передач) очков. «-1»

«Тампа-Бэй»

в. Андрей Василевский. 11 матчей, 8 побед, 93,2% бросков, 2,22 шайбы

з. Михаил Сергачёв. 11 матчей, 4 (0+4) очка. «+2»

н. Никита Кучеров. 11 матчей, 15 (4 + 11) очков. «0»

«Колорадо»

н. Валерий Ничушкин. 10 матчей, 7 (3+4) очков. «+2»

«Эдмонтон»

—

ВЫЛЕТЕЛИ

«Каролина»

в. Пётр Кочетков. 4 матча, 1 победа, 86,9% бросков, 3,89 шайбы

н. Андрей Свечников. 14 матчей, 5 (4+1) очков. «-1»

«Флорида»

в. Сергей Бобровский. 10 матчей, 4 победы, 91,1% бросков, 2,70 шайбы

н. Максим Мамин. 4 матча, 0 очков. «-3»

«Сент-Луис»

н. Иван Барбашев. 12 матчей, 2 (0+2) очка. «-6»

н. Павел Бучневич. 12 матчей, 11 (1+11) очков. «-3»

н. Владимир Тарасенко. 12 матчей, 9 (6+3) очков. «-2»

н. Алексей Торопченко. 12 матчей, 2 (0+2) очка. «+2»

«Калгари»

з. Никита Задоров. 12 матчей, 3 (0+3) очка. «+2»

Итого в полуфинал пробились три российских вратаря, один защитник и три форварда. Завершили борьбу два голкипера и шесть форвардов.