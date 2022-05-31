Бывший футболист ряда российских клубов Евгений Савин объявил, что перевозит свой клуб «Красава» за пределы России. В своей социальной сети он уточнил, что «Красава» продолжит развивать игроков из России и стран бывшего СНГ. В ближайшее время будет объявлено о новой локации.

27 мая стало известно, что Савин уехал из России. Сделал он это после выпуска на его YouTube-канале ролика с украинскими футболистами.

Евгений Савин в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», тульский «Арсенал» и многих других. После завершения карьеры в 2015 году он сперва был соведущим Юрия Дудя на «Матч ТВ», а с 2018-го завёл свой YouTube-канал «КраСава». В декабре 2020-го Савин создал клуб «КраСава», который в дебютном сезоне-2021/22 занял пятое место в таблице группы 2 ФНЛ-2.