«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе из команды Мацея Рыбуса. Столичный клуб не стал продлевать истекающий 30 июня контракт.

Рыбус перешёл в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, выигрывал два Кубка и один Суперкубок страны.

В сезоне-2021/22 32-летний защитник провёл 21 матч в РПЛ, отдав три голевых передачи, а также принял участие в матче за Суперкубок России и в четырёх встречах Лиги Европы.

Всего на счету Рыбуса в составе «Локо» 135 матчей, 3 гола и 12 результативных передач. С 2012 по 2016 год он также выступал за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). Сезон-2016/17 футболист провёл за «Лион», а начинал карьеру в «Легии».

С 2009 года Рыбус провел в сборной Польши 66 матчей и забил 2 мяча, приняв участие в Евро-2012 и 2020 и ЧМ-2018.