Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о досрочном уходе с поста главы Европейской конфедерации фехтования. Совет ЕКФ проголосовал за его досрочное прекращение полномочий.

«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование», — прокомментировал свою отставку Поздняков.

Четырёхкратный олимпийский чемпион возглавлял ЕКФ с 2006 года. В марте должность руководителя Международной федерации фехтования покинул Алишер Усманов.