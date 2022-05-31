Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, какой матч команды он считает лучшим в сезоне. Футболист выбрал выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0).

«Как это ни парадоксально прозвучит — выездной с «Бетисом» в Лиге Европы, — цитирует «Матч ТВ» Чистякова. — Там была нереальная атмосфера и все именно по-футбольному. При этом, как мне показалось, мы сыграли неплохой матч. Плюс мне удалось забить в самой концовке, но, как вы знаете, тот гол отменили. Немного обидно, но это просто стечение обстоятельств. А в целом отмечу именно эту встречу, в которой все 90 минут получал большое удовольствие».

«Зенит» проиграл «Бетису» по сумме двух встреч — 0:0, 2:3. В чемпионате России сине-бело-голубые заняли первое место и стали чемпионами в четвёртый раз подряд.