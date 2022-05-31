Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова Алины Загитовой о желании работать в спорте. Олимпийская чемпионка-2018 заявила об этом после победы в премии «MarSpo Awards 2022» в номинации «Спортсмен нового времени».

«В будущем Алина Загитова спокойно сможет стать спортивным функционером, работать в Министерстве спорта или в Госдуме, — цитирует Sport24 Лайшева. — А почему бы и нет? Качества у нее для этого есть. Безусловно, есть и над чем работать — я уже говорил про дикцию, чем вызвал негодования ее поклонников. Но я говорил это как директор школы, которую она закончила, как учитель».

Загитова приостановила карьеру в конце 2019 года. Сейчас она является ведущей шоу «Ледниковый период», получает высшее образование и участвует в ледовых шоу.