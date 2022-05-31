Российская фигуристка Алина Загитова высказалась по поводу получения премии MarSpo. Она получила награду в номинации «Спортсмен нового времени» и считает, что в будущем может стать спортивным функционером.

«Первая часть моей жизни была связана только со спортом. Тренировки, Лед, пот и кровь. Потом я узнала, что такое спортивная журналистика (не путать с желтой!). Вокруг спорта так много орбит — журналисты и правильный пиар, болельщики и работа с аудиторией, менеджеры и управленцы…

Вчера я увидела всех, кто стоит за российским спортом — руководители, маркетологи, пиарщики. Так много удивительных масштабных проектов! Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили мое имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то может быть скоро я смогу стать и спортивным функционером. Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание», — написала Загитова в соцсети.

Загитова — чемпионка Олимпиады-2018, чемпионка мира, Европы, России и победительница финала Гран-при.