Когда ты уже в детском возрасте становишься мировой суперзвездой, сложно не потерять голову. Звёздной болезнью успевают переболеть все юные таланты. Другое дело, что одни переносят её в лёгкой форме, а другие – Алина Загитова.

Девочка в красном платье вынырнула в олимпийский сезон буквально ниоткуда и за каких-то полгода собрала такую армию фанатов, которая никому не снилась. Сейчас она не выступает уже более двух лет, но всё ещё остаётся самой популярной фигуристкой России. Популярнее олимпийских чемпионок Щербаковой и Валиевой. Популярнее Трусовой, исполнившей пять четверных. Популярнее «вечной» Туктамышевой.

Но увы, у популярности Загитовой есть и негативная сторона. К сожалению, армия её фанатов оказалась настолько токсичной, что даже за небольшую и безобидную критику в адрес своего кумира готова разорвать любого, будь то просто комментатор из Интернета или заслуженный-презаслуженный чемпион.

Любое действие, любой поступок, любой пост Загитовой собирает массу восторженных комментариев о том, какая она умница, красавица и вообще лучше всех в мире, а все ей только завидуют. Достаточно просто почитать комментарии под её любым постом в соцсети. А любой её поступок превозносится до небес как единственно верное решение. Когда фигуристка объявила о приостановке карьеры, армия фанатов заявляла, что «сейчас Алина отдохнёт, а потом вернётся и выиграет Олимпиаду в Пекине». Когда стало ясно, что никуда Алина уже не вернётся, те же фанаты запели другую песню: «А зачем ей возвращаться, если она уже добилась всего?».

Когда Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период», абсолютно всем было понятно, что это – пиар-ход. Ведь вела шоу Загитова просто отвратительно, особенно на фоне соведущего Алексея Ягудина. Говорила нечётко, безэмоционально, путала буквы и слова. И в этом нет ничего страшного. Ну не может один человек быть гениальным во всём. Загитова с пелёнок стояла на коньках и стала выдающейся фигуристкой. Необязательно выдающейся фигуристке красиво и грамотно говорить. Но любая критика Загитовой-телеведущей вызывала агрессию у её фанатов, наотрез отказывавшихся слышать, как говорит их любимица. В 2020 году армия поклонников даже выбрала её лучшей телеведущей года в голосовании на сайте «КП».

Накануне Загитова стала обладательницей очередной премии — MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени». И 20-летняя экс-фигуристка написала по этому поводу полный самолюбования пост в социальной сети:

«Первая часть моей жизни была связана только со спортом <…> Потом я узнала, что такое спортивная журналистика (не путать с желтой!) Вокруг спорта так много орбит — журналисты и правильный пиар, болельщики и работа с аудиторией, менеджеры и управленцы… Вчера я увидела всех, кто стоит за российским спортом — руководители, маркетологи, пиарщики. Так много удивительных масштабных проектов! <…> Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили мое имя, были сказаны важные слова, что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то может быть скоро я смогу стать и спортивным функционером. Невероятно приятно, что моя деятельность получила такое признание».

Автор этих строк работает в спортивной журналистике больше десяти лет, и даже я не могу с уверенностью сказать, что «знаю, что такое спортивная журналистика». А 20-летняя девочка, которая ещё только учится на профессию журналиста и ведёт передачу как популярное медийное лицо, заявляет, что узнала, что это такое. Да ещё и уверена, что умеет отделять спортивную журналистику от жёлтой.

Ну а вторая часть пассажа Загитовой и вовсе выходит за рамки. Да, она лишь повторила слова ведущих по поводу того, что она «за короткий срок освоила новую профессию» и «скоро может стать спортивным функционером». Но вот только эти слова были сказаны на торжественной церемонии, когда принято выражаться пафосно и преувеличивать достижения виновников торжества. Это обычное высказывание для красного словца. Но почему-то Загитова цитирует эти слова и считает их «невероятно важными». Впрочем, понять её можно. Когда тебе со всех щелей говорят, что ты уникальная, особенная и великая, легко самой начать в это верить. А на справедливое замечание о проблемах с дикцией в порядке вещей выложить язвительный пост-ответ, чтобы собрать ещё больше сообщений, что ты уникальная, особенная и великая.

Хочется верить, что у Загитовой найдутся в окружении люди, которые помогут ей избежать головокружения от успехов и вовремя снимут с головы корону. Потому что попадание в рейтинговое телешоу совсем не означает, что ведущая «за короткий срок освоила профессию». Школьный бал имеет свойство заканчиваться, и его королева превращается в обычную выпускницу на пороге взрослого мира.