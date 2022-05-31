Министерство иностранных дел Канады на своём сайте опубликовало новый список россиян, попавших под санкции. В общей сложности ограничения введены против 4 российских компаний и 22 физических лиц. В их число попала и Алина Кабаева.

13 мая Кабаеву внесла в санкционные списки Великобритания.

Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года, двукратная абсолютная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы. С сентября 2014 года возглавляла совет директоров «Национальной Медиа Группы», а с 2016 — совет директоров издания «Спорт-Экспресс».