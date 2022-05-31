«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе защитника Бориса Ротенберга. 31 мая истёк срок соглашения 36-летнего футболиста с железнодорожниками.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Бориса за годы, проведённые в команде, и желает дальнейших успехов».

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны. Однако из-за проблем со здоровьем Ротенберг не выходил на поле три с половиной года — с 5 декабря 2018 года.

Ранее Борис Ротенберг выступал за финские «Йокерит» и «Клуби 04», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, кипрский «Олимпиакос» и российские «Зенит», «Шинник», «Сатурн», «Химки», «Аланию», «Динамо», «Кубань» и «Ростов». В 2015 году он отыграл один матч за сборную Финляндии.

Брат Бориса Ротенберга — Роман Ротенберг — работает главным тренером хоккейного СКА.