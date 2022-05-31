Агент полузащитника «Зенита» Вилмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из команды. В СМИ появилась новость, что колумбийца может подписать победитель Лиги конференций-2022 «Рома».

«Рома» интересуется Барриосом? Это неправда. На данный момент нет причин для беспокойства, Вильмар останется в «Зените», – приводит слова Поссо «Петербургский дневник» со ссылкой на Sport24.

Барриос провёл в этом сезоне за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. За сине-бело-голубых он выступает с 2019 года.