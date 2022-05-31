Спортивное агентство TFM высказалось о судьбе своего клиента — защитника Дугласа Сантоса. Футболист выступает за «Зенит» с лета 2019 года и по данным СМИ может покинуть клуб.

«Покинет ли Дуглас «Зенит»? Любой спортсмен в мире может изменить свое положение — Роналду покидал «Реал», что многих удивило, — цитирует Sport24 представителя агентства Дугласа Сантоса. — Но на данный момент Дуглас очень счастлив в «Зените».

В составе «Зенита» Дуглас Сантос выиграл три чемпионата России, Кубок и два Суперкубка России.

В сезоне-2021/22 28-летний бразилец провёл 37 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 передачи.