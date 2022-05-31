«Зенит» в сезоне-2021/22 в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. Кто-то внёс ключевой вклад в успех Петербурга, а кто-то, напротив, скорее разочаровал. Вспоминаем пять лучших и худших игроков «Зенита» в сезоне-2021/22.

Лучшие

Дмитрий Чистяков. Защитник, 27 матчей, 1 гол

Чистяков ещё осенью пробился в основную обойму «Зенита», перестроившегося на игру в три защитника. После ухода Ракицкого и травмы Ловрена именно россиянин стал лидером обороны Петербурга и внёс неоценимый вклад в охрану последних рубежей, особенно на фоне проблем с вратарской линией.

Дуглас Сантос. Защитник, 27 матчей

Ключевой футболист обороны «Зенита». Первую половину сезона Дуглас отыграл на привычном левом фланге. А после перестановок вынужденно переместился в центр и снова проявил себя с лучшей стороны.

Вилмар Барриос. Полузащитник, 27 матчей

Краеугольный камень построений «Зенита». Барриос успел поиграть и в привычной опорной зоне, связывая защиту и атаку, и в центре обороны, периодически подменяя выбывших игроков.

Клаудиньо. Полузащитник, 23 матча, 8 голов

Главное открытие всего чемпионата и лучший футболист «Зенита» в прошедшем сезоне. Клаудиньо достался петербуржцам за сравнительно небольшую плату и с ходу окупил все затраты. Левый фланг атаки получил топовую замену Дриусси, кроме того, Клаудиньо весной провёл несколько матчей на позиции плеймейкера.

Иван Сергеев. Нападающий, 11 матчей, 4 гола

Часто бывает, что лидеры российских середняков при переходе на более высокий уровень теряются и оседают в запасе. Сергеев не такой: он с ходу заиграл в основе команды и два месяца подряд назывался лучшим игроком «Зенита» в голосовании фанатов. Именно успешная игра Сергеева позволила петербуржцам со спокойным сердцем расстаться со стареющим Дзюбой.

Худшие

Станислав Крицюк. Вратарь, 7 матчей, 9 пропущенных голов

Покупка кандидата в сборную России Крицюка должна была на несколько лет вперёд закрыть вопрос вратарской линии в «Зените». Но увы, голкипер не смог себя проявить в составе чемпионов. Ни одного сухого матча в чемпионате, несколько «привозов» и в целом нервозная игра Крицюка снова заставили искать «Зениту» первого номера. А в конце 2021 года голкипер получил травму, из-за которой пропустил всю весеннюю часть сезона. Впрочем, вряд ли болельщики сильно расстроились этому.

Деян Ловрен. Защитник, 14 матчей

Ещё один травмированный на полгода игрок, от травмы которого «Зенит» мало что потерял. Ловрен приходил в клуб на замену Браниславу Ивановичу, получил капитанскую повязку и должен был стать лидером обороны. Но «пожар» и «привозы» в защите чемпионов России чаще всего делал именно хорват. Несолидно для лидера.

Арсен Адамов. Защитник, 4 матча

Когда зимой «Зенит» усилился универсалом Адамовым и потерял сразу двух основных защитников, казалось, молодому игроку проложен путь в основу. Однако Адамов, который даже успел попасть в сборную, вчистую проиграл конкуренцию на обоих флангах и в центре обороны. Пришедший вместе с ним Нуралы Алип успел поиграть побольше.

Магомед Оздоев. Полузащитник, 13 матчей, 1 гол

Справедливости ради, сезон Оздоеву сильно испортила травма уже в первом туре. Хавбек лечился несколько месяцев, но когда вернулся в состав, уже не смог конкурировать в центре с Кузяевым, Барриосом и Венделом. В результате Оздоев использовался только в крайних случаях и в конце сезона покинул клуб.

Сердар Азмун. Нападающий, 15 матчей, 7 голов

Несмотря на достойную статистику форварда в первой половине чемпионата, сезон ему явно нельзя занести в плюс. У Азмуна уже осенью была видна усталость от чемпионата России. Во многих матчах он действовал спустя рукава, а зимой и вовсе совершил натуральный «побег» в Германию. В результате руководство клуба решило не держать лишенного мотивации форварда и в спешном порядке вынуждено было купить ему замену.