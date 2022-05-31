«Зенит» в сезоне-2021/22 в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. Кто-то внёс ключевой вклад в успех Петербурга, а кто-то, напротив, скорее разочаровал. Вспоминаем пять лучших и худших игроков «Зенита» в сезоне-2021/22.

Лучшие

Дмитрий Чистяков. Защитник, 27 матчей, 1 гол

Дмитрий Чистяков. Фото — ФК Зенит

Чистяков ещё осенью пробился в основную обойму «Зенита», перестроившегося на игру в три защитника. После ухода Ракицкого и травмы Ловрена именно россиянин стал лидером обороны Петербурга и внёс неоценимый вклад в охрану последних рубежей, особенно на фоне проблем с вратарской линией.

Дуглас Сантос. Защитник, 27 матчей

Дуглас Сантос Фото: Михаил Киреев

Ключевой футболист обороны «Зенита». Первую половину сезона Дуглас отыграл на привычном левом фланге. А после перестановок вынужденно переместился в центр и снова проявил себя с лучшей стороны.

Вилмар Барриос. Полузащитник, 27 матчей

Вильмар Барриос Фото: Михаил Киреев

Краеугольный камень построений «Зенита». Барриос успел поиграть и в привычной опорной зоне, связывая защиту и атаку, и в центре обороны, периодически подменяя выбывших игроков.

Клаудиньо. Полузащитник, 23 матча, 8 голов

Клаудиньо. Фото: NVsport

Главное открытие всего чемпионата и лучший футболист «Зенита» в прошедшем сезоне. Клаудиньо достался петербуржцам за сравнительно небольшую плату и с ходу окупил все затраты. Левый фланг атаки получил топовую замену Дриусси, кроме того, Клаудиньо весной провёл несколько матчей на позиции плеймейкера.

Иван Сергеев. Нападающий, 11 матчей, 4 гола

Иван Сергеев
Фото: ФК «Зенит»

Часто бывает, что лидеры российских середняков при переходе на более высокий уровень теряются и оседают в запасе. Сергеев не такой: он с ходу заиграл в основе команды и два месяца подряд назывался лучшим игроком «Зенита» в голосовании фанатов. Именно успешная игра Сергеева позволила петербуржцам со спокойным сердцем расстаться со стареющим Дзюбой.

Худшие

Станислав Крицюк. Вратарь, 7 матчей, 9 пропущенных голов

Покупка кандидата в сборную России Крицюка должна была на несколько лет вперёд закрыть вопрос вратарской линии в «Зените». Но увы, голкипер не смог себя проявить в составе чемпионов. Ни одного сухого матча в чемпионате, несколько «привозов» и в целом нервозная игра Крицюка снова заставили искать «Зениту» первого номера. А в конце 2021 года голкипер получил травму, из-за которой пропустил всю весеннюю часть сезона. Впрочем, вряд ли болельщики сильно расстроились этому.

Деян Ловрен. Защитник, 14 матчей

Деян Ловрен. Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

Ещё один травмированный на полгода игрок, от травмы которого «Зенит» мало что потерял. Ловрен приходил в клуб на замену Браниславу Ивановичу, получил капитанскую повязку и должен был стать лидером обороны. Но «пожар» и «привозы» в защите чемпионов России чаще всего делал именно хорват. Несолидно для лидера.

Арсен Адамов. Защитник, 4 матча

Арсен Адамов. Фото — ФК Зенит

Когда зимой «Зенит» усилился универсалом Адамовым и потерял сразу двух основных защитников, казалось, молодому игроку проложен путь в основу. Однако Адамов, который даже успел попасть в сборную, вчистую проиграл конкуренцию на обоих флангах и в центре обороны. Пришедший вместе с ним Нуралы Алип успел поиграть побольше.

Магомед Оздоев. Полузащитник, 13 матчей, 1 гол

Магомед Оздоев. Фото — ФК Зенит

Справедливости ради, сезон Оздоеву сильно испортила травма уже в первом туре. Хавбек лечился несколько месяцев, но когда вернулся в состав, уже не смог конкурировать в центре с Кузяевым, Барриосом и Венделом. В результате Оздоев использовался только в крайних случаях и в конце сезона покинул клуб.

Сердар Азмун. Нападающий, 15 матчей, 7 голов

Сердар Азмун. ФК «Зенит»

Несмотря на достойную статистику форварда в первой половине чемпионата, сезон ему явно нельзя занести в плюс. У Азмуна уже осенью была видна усталость от чемпионата России. Во многих матчах он действовал спустя рукава, а зимой и вовсе совершил натуральный «побег» в Германию. В результате руководство клуба решило не держать лишенного мотивации форварда и в спешном порядке вынуждено было купить ему замену.