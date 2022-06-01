Российский форвард Кирилл Капризов рассказал об отношении к нему в США. По его словам, после обострения конфликта России и Украины к нему не стали относиться хуже.

«Ребята спрашивали местные об этом, новости показывали. Не более того, — цитирует «Матч ТВ» Капризова. — Никто каких-то конкретных вопросов не задавал. Изменилось отношение? Нет. Нормально все было в этом плане. Никто там ничего со мной не делал».

Капризов выступает в НХЛ с лета 2020 года. В прошедшем сезоне он набрал 108 (81 + 47) очков в регулярном чемпионате и 8 (7+1) очков в шести играх Кубка Стэнли. Форвард побил несколько клубных рекордов «Уайлд».