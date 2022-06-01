Нападающий СКА Никита Гусев не хочет продлевать контракт с клубом, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на окружение игрока. Форвард будет ждать открытия рынка свободных агентом 1 июля и попытается уехать в НХЛ.

По данным источника он будет до последнего момента рассматривать возвращение в Северную Америку.

29-летний Гусев в июле станет неограниченно свободным агентом.

Форвард с 2019 по 2021 год защищал цвета клубов НХЛ «Нью-Джерси» и «Флориды». В общей сложности на его счету в НХЛ 97 матчей и 54 (17 + 37) очка в регулярном чемпионате лиги.

В сезоне-2021/22 Гусев вернулся в СКА.