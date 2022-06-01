Александр Кержаков сообщил, что «Нижний Новгород» не продлил с ним контракт. С 1 июня 39-летний специалист стал безработным.

«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Кержакова.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» перед началом сезона-2021/22. До этого экс-форвард «Зенита» возглавлял юношескую сборную России и «Томь».

В дебютный сезон в РПЛ нижегородцы под руководством Кержакова заняли 11-е место, набрав 33 очка в 30 матчах, на 1 балл оторвавшись от зоны стыков.

По данным СМИ Кержакова может сменить Михаил Галактионов.