«Рубин» объявил о заключении контракта с пятью новыми футболистами. В их число вошли хавбеки Артём Попов, Александр Зотов, Валерий Чуперка, Олег Иванов и Дмитрий Кабутов.

Артёму Попову 29 лет, в прошлом сезоне он провёл 41 матч и забил 3 гола в ФНЛ в составе «Балтики».

Зотову 31 год. Воспитанник «Спартака» с 2018 года выступал за «Енисей». На его счету 36 матчей в сезоне-2021/22 и 4 гола.

Чуперке 29 лет, с марта 2022 года он выступал за «Кубань», проведя 4 встречи.

Кабутову 30 лет. Он с начала 2022 года выступал за «Уфу», в составе которой провёл 13 матчей и забил 1 мяч.

Наконец 35-летний Олег Иванов также играл в сезоне-2021/22 за «Уфу». Бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России провёл 25 матчей и забил 2 мяча.