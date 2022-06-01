Российские пловцы Андрей Минаков и Владимир Морозов одержали победы на соревнованиях в США Speedo Grand Challenge. Морозов последние годы живёт и тренируется в США, а Минаков сейчас обучается в Стэнфорде.

Морозов выиграл 100-метровку вольным стилем, преодолев её за 49,11 секунды. Также он победил на 100 метрах баттерфляем (53,33) и 200 метрах вольным стилем с личным рекордом (1.48,34). На дистанции 50 м вольным стилем он занял третье место с результатом 22,62.

При этом победу на 50-метровке кролем одержал как раз Морозов — 21,96.