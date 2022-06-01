Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу возможного перехода вратаря Никиты Хайкина в «Зенит». Голкипер «Буде-Глимта» входил в сферу интересов сине-бело-голубых ещё зимой, но остался в Норвегии.

«Если он меня спросит совета, я, конечно, скажу, что «Зенит» – это наша лучшая команда. Он знает об этом. В «Зенит» нельзя не пойти. Никита – вратарь высокой квалификации», — цитирует «Матч ТВ» Сёмина.

Хайкину 26 лет. Он выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2020 и 2021 году с россиянином в воротах клуб впервые в истории выиграл чемпионаты Норвегии.

Прошлой осенью Хайкин был вызван в сборную России.

Этим летом истекают контракты вратарей «Зенита» Станислава Крицюка и Михаила Кержакова. В основной обойме остаётся только молодой воспитанник Даниил Одоевский.