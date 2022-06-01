Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин продолжат карьеру. Об этом заявил тренер спортсменов Сергей Доброскоков.

«Не знаю, откуда информация об их распаде, — приводит «Матч ТВ» Доброскокова. — Денис сейчас досдает экзамены и через неделю приедет на сбор, они с Дашей будут кататься вместе».

Павлюченко и Ходыкин — бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 года. В сезоне-2021/22 пара дважды заняла вторые места на этапах Гран-при. На чемпионате России дуэт занял четвёртое место и не отобрался на Олимпиаду-2022.