Российская фигуристка Мария Гордеева рассказала о желании прыгнуть пять четверных прыжков. 12-летняя спортсменка уже смогла исполнить четверной прыжок.

«Хотела бы попробовать пять четверных, надо над этим работать», — цитирует «Матч ТВ» Гордееву.

Мама фигуристки Анна Гордеева рассказала, как её дочери удалось выполнить четверной прыжок.

«Я была на работе, начало приходить большое количество сообщений о том, мол, ты видела?! Больше года бесконечных падений, синяков и шишек. Она никак не могла выехать прыжок, который докручивала», — рассказала мама фигуристки.

В 2022 году Мария Гордеева выиграла первенство России и первенство Москвы и в старшей, и в младшей возрастной группах.

Россиянка Александра Трусова на Олимпиаде-2022 в Пекине первой в мире выполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.