Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переговорах с вратарём «Буде-Глимта» Никитой Хайкиным. В СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые вели переговоры с представителями кандидата в сборную России.

«Зенит» связывался с представителями Хайкина по поводу возможного трансфера? Это фейк», — приводит слова Медведева Sport24 со ссылкой на «Петербургский дневник».

Хайкину 26 лет. Он выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2020 и 2021 году с россиянином в воротах клуб впервые в истории выиграл чемпионаты Норвегии.

Прошлой осенью Хайкин был вызван в сборную России.

Этим летом истекают контракты вратарей «Зенита» Станислава Крицюка и Михаила Кержакова. В основной обойме остаётся только молодой воспитанник Даниил Одоевский.