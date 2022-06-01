Российская теннисистка Дарья Касаткина стала полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала 20-я «сеяная» победила соотечественницу Веронику Кудерметову, имевшую 29-й номер «посева».

Счёт матча — 6:4, 7:6 (7:5). Партия длилась 2 часа 5 минут. Кудерметова сделала три эйса, Касаткина ни разу не подавала навылет. На счету победительницы три двойных ошибки против двух у соперницы. Касаткиной удалось взять пять подач соперницы, Кудерметовой — четыре.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Свентек и Джессикой Пегулой, идущей 11-й в рейтинге WTA.

В другом полуфинале сыграют Мартина Тревисан и Кори Гауфф.