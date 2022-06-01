Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо». 26-летний голкипер в прошедшем сезоне провёл во второй бундеслиге пять матчей в феврале-начале марта, пропустив 8 мячей и сыграв один раз на ноль.

Митрюшкин перешёл в дрезденское «Динамо» из дюссельдорфской «Фортуны» перед началом нынешнего сезона. Голкипер является воспитанником московского «Спартака», выступал за юношеские сборные России разных возрастов, став чемпионом Европы-2013 до 17 лет. С 2016 по 2020 год он выступал за швейцарский «Сьон», в котором получил капитанскую повязку. Однако в 2018 году вратарь получил тяжёлую травму, из-за которой пролечился полтора года. В 2020 году он перешёл в «Фортуну», за которую выступал только в дубле.

«Динамо» Дрезден по итогам сезона вылетело из второй бундеслиги в третью.