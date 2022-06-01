История знает немало примеров, как футболисты после тяжёлых травм возвращались на поле и становились ещё лучше. Но были и те, которые так и не смогли выйти на прежний уровень после тяжёлых повреждений. В российской истории таких было немало – Дмитрий Сычёв, Марат Измайлов, Алан Дзагоев… Но, пожалуй, самая обидная история приключилась с вратарём Антоном Митрюшкиным.

Сын знаменитого игрока в хоккей с мячом Владимира Митрюшкина уже с юных лет демонстрировал большой талант. В 17-летнем возрасте он уже тренировался с основой «Спартака», а в 18 дебютировал в официальном матче, став самым юным голкипером в истории клуба.

За год до этого Митрюшкин в составе сборной России выиграл юниорский чемпионат Европы-2013 и мгновенно вошёл в число самых перспективных футболистов страны.

Здесь стоит сделать небольшую оговорку: Россия до этого уже выигрывала Евро-2006 для игроков до 17 лет, но никто из того состава так и не смог закрепиться во взрослом футболе. Но в 2013 году ситуация была другой. На Евро-2006 россияне были сильны именно командой, а семь лет спустя в составе было немало ярких индивидуальностей. Просто назовём три имени: Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов. Все они сейчас входят в основную обойму первой сборной. В неё мог войти и Митрюшкин, но обо всём по порядку.

В основу «Спартака» Митрюшкину было пробиться сложно. В сезоне-2013/14 за красно-белых играли Сергей Песьяков, Артём Ребров, да ещё и Андрей Дикань. Чтобы обойти сразу трёх опытных конкурентов, Митрюшкину уже с первой игры надо было совершить подвиг – как в своё время 17-летний Акинфеев в дебютном матче за ЦСКА сделал «сухарь» и взял пенальти.

Во втором сезоне Ребров уже надёжно застолбил место в воротах клуба на несколько лет вперёд. Ожидалось, что Митрюшкина отдадут в аренду, но в начале 2016 года молодой вратарь неожиданно уехал за границу. Выбор клуба был ещё более неожиданным – швейцарский «Сьон». И тем неожиданнее было, что Митрюшкин с ходу вписался в состав крепкой швейцарской команды, усадив на лавку Андриса Ванинса из сборной Латвии.

В концовке сезона россиянин стал героем матча с «Базелем», отразив пенальти и отдав голевую передачу. Выбор основного вратаря на следующий сезон был очевиден.

В сезоне-2016/17 Митрюшкин провёл почти все матчи и занял со «Сьоном» четвёртое место – второй результат в истории клуба. Всё шло благополучно, и в российской прессе стали проскальзывать осторожные намёки, что для сборной России подрастает смена Игорю Акинфееву. Оба вратаря начали в юном возрасте, и у Митрюшкина был огромный потенциал, как и у бессменного капитана ЦСКА.

В 2017 году Митрюшкин дебютировал в еврокубках, а заодно и получил в клубе капитанскую повязку, став самым молодым капитаном в истории «Сьона».

Всё рухнуло 26 ноября 2017 года. В матче с «Грассхоппером» Митрюшкин получил тяжёлую травму коленного хряща. После такого повреждения восстановление составляет обычно не меньше полугода. Но у Митрюшкина оно затянулось ещё сильнее. Голкипер полностью пропустил весь 2018 год, начал тренироваться лишь в январе 2019-го, а на поле вернулся только в июле.

Акинфеев к тому времени уже завершил карьеру в сборной, и его преемником стал то ли Гильерме, то ли Шунин, то ли Лунёв. В общем, вопрос основного голкипера оставался открытым. Но Митрюшкина уже заботили другие вещи: выйти на прежний уровень.

В первой же игре россиянина фанаты встретили очень тепло, но увы, сам матч стал кошмаром. «Сьон» проиграл 1:4 «Базелю», а Митрюшкин вообще не выручал. Тренеры давали ему ещё несколько шансов, но видно было, что это уже не тот Митрюшкин, которому доверили повязку. Штаб верил в россиянина, но было очевидно, что Кевин Фикенштер, который занял место в воротах после травмы Митрюшкина, просто лучше играет.

Летом 2020 года контракт Митрюшкина со «Сьоном» завершился, но тогда ещё не казалось, что голкиперу конец. Было ощущение, что мы ещё сможем увидеть его Ренессанс. Достаточно лишь выбрать нужную команду. Тем удивительнее было, что Митрюшкин прошёл летние сборы с самим «Монако». Хотя всё встаёт на свои места, если вспомнить, что во французском клубе играет партнёр Митрюшкина по той самой юниорской сборной России Александр Головин. Скорее всего, именно он убедил руководство дать голкиперу шанс. Увы, шансом воспользоваться не получилось, да и изначально это казалось маловероятным.

В итоге Митрюшкин до конца октября оставался без клуба, пока не подписал контракт с немецкой «Фортуной». Вторая бундеслига – неплохой вариант для перезапуска карьеры. Там есть и проходные соперники, и крепкие клубы, так что выбор россиянина казался весьма грамотным.

Увы, только дюссельдорфцы не спешили давать шанс российскому голкиперу. В результате он так ни разу и не сыграл за основу команды, выступая только за дубль в низшей немецкой лиге.

Тем удивительнее был переход Митрюшкина в другой клуб второй бундеслиги — дрезденское «Динамо». Кто знает, может, в клубе помнили о приятном опыте сотрудничества с российским вратарём – в девяностые за «Динамо» немного поиграл Станислав Черчесов.

В любом случае, в Дрездене у Митрюшкина тоже ничего не получилось. Он дебютировал за клуб только в феврале и уже в первом матче напропускал четыре мяча. В результате за «Динамо» россиянин отыграл лишь пять встреч, и одну даже смог завершить на ноль.

По итогам сезона дрезденцы вылетели из второй бундеслиги в третью, уступив в стыках «Кайзерслаутерну». И сегодня стало известно, что клуб расстаётся с Митрюшкиным. Так оказалось, что вратарь, которого всего 5 лет назад называли наследником Акинфеева, теперь оказался не нужен даже в третьем дивизионе Германии.

Но винить в этом Митрюшкина было бы неправильно. В конце концов, не он сам закопал свой талант в землю: всему виной тяжёлая травма и болезненное восстановление. История, конечно, знает примеры возвращений после тяжёлых повреждений. Но не стоит забывать, что все организмы людей индивидуальны, все истории уникальны.

Что теперь ждёт Митрюшкина? Сложно сказать. Но голкиперу всего 26 лет. Тот же Ребров стал основным в «Спартаке» лишь в 29, а Михаил Кержаков заиграл в основе «Зенита» в 32. Для бывшего «наследника Акинфеева» ещё ничто не потеряно. Но барахтаться в низших немецких лигах сейчас ему уже не стоит. Возможно, пора возвращаться домой?