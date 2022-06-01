Хорват Марин Чилич вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала 20-я ракетка турнира обыграл седьмого «сеяного» Андрея Рублёва.

Счёт по сетам — 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:2) в пользу Чилича. Матч шёл 4 часа 14 минут.

Чиличу удалось сделать 33 эйса за матч, Рублёв 15 раз подавал навылет. Оба теннисиста сделали по две двойных ошибки.

За пять сетов соперники взяли друг у друга только по две чужих подачи.

Напомним, что в предыдущем матче Чилич выбил из турнира ещё одного россиянина — вторую ракетку мира Даниила Медведева.

В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча между Каспером Руудом и Хольгером Руне. В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и Александр Зверев.