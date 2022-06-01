«Газпром-Югра» стал чемпионом России по мини-футболу. В финальной серии команда из Югорска в трёх матчах обыграла КПРФ. Первые две встречи в Москве завершились победой «Газпрома-Югры» 3:1 и 4:3, в третьей игре на своей площадке югорцы выиграли в дополнительное время 4:3.

«Газпром-Югра» в третий раз становится чемпионом России. Ранее команда выигрывала трофей в 2015 и 2018 году. КПРФ был чемпионом страны в позапрошлом сезоне.

Рекордсменами по числу титулов чемпионов являются московские «Динамо» (11) и «Дина» (10).