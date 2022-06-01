Певица МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» на финале Кубка России по футболу под фонограмму. Об этом сообщила другая певица Люся Чеботина, которая также выступала на матче.

«Мы обе пели под фонограмму, и это нормально. Потому что такие были условия, это огромный стадион и очень тяжело было настроить лайф на одну песню», — написала Чеботина в соцсетях.

Также певица осудила болельщиков «Спартака», которые освистали её.

В финале Кубка России-2021/22 «Спартак» обыграл «Динамо» 2:1. Песня «Знаешь ли ты» в последние годы стала неофициальным гимном красно-белых.