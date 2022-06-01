Скончался бывший футболист «Ротора» и ЦСКА Александр Беркетов. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. Ветерану было всего 46 лет.

«Умер Александр Беркетов. Тромб. Талант. Один из самых ярких игроков той молодёжной сборной Семака-Хохлова-Радимова, — написал Казаков в телеграм-канале. — Так и не раскрыл себя полностью. Но футбольную память о себе оставил».

Беркетов начинал выступления в камышинском «Текстильщике», но большую часть карьеры провёл в «Роторе» — с 1993 по 2001 год В составе волгоградцев он завоёвывал серебро и бронзу чемпионата России, участвовал в еврокубках, а в 1996 и 1997 году попадал в список «33 лучших» на вторых местах.

С 2001 по 2003 год Беркетов выступал за ЦСКА, став чемпионом и обладателем Кубка России, но в основном он оставался в запасе команды.

После завершения выступлений Беркетов начал тренерскую карьеру и входил в штабы «Ростова», «Химок», минского «Динамо», «Ротора», «Луча-Энергии». Последним его местом работы стал «Зенит-2», где он был ассистентом Владислава Радимова с февраля 2016 по лето 2017 года.