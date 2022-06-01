Завершился первый тайм полуфинального стыкового матча за выход на чемпионат мира-2022 между Шотландией и Украиной. После 45 сыгранных минут украинцы ведут 1:0. Единственный мяч провел капитан гостей Андрей Ярмоленко с передачи Руслана Малиновского.

Команды играют в следующих составах:

Шотландия: Гордон — Хики, Мактоминэй, Хэнли, Купер, Робертсон — Гилмор, Макгрегор, Макгинн — Адамс, Дайкс.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков — Яремчук.

Встреча проходит в Глазго на «Хэмпден Парк», судит её Дэнни Маккелли.

Победитель игры выйдет в финале стыков на Уэльс, который в своём полуфинале одолел Австрию.

Напомним, что встреча должна была состояться ещё в марте, но была перенесена из-за обострения конфликта между Россией и Украиной.