Украина обыграла Шотландию в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022 — 3:1.

Счёт на 33-й минуте открыл капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. На 49-й Роман Яремчук увеличил преимущество украинцев. На 79-й Каллум Макгрегор забил единственный мяч Шотландии, а в добавленное ко второму тайму время Артём Довбик установил окончательный счёт встречи.

Команды играли в следующих составах:

Шотландия: Гордон — Хики, Мактоминэй, Хэнли, Купер (Хендри, 68), Робертсон — Гилмор (Армстронг, 68), Макгрегор, Макгинн — Адамс, Дайкс (Кристи, 46).

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Ярмоленко (Зубков, 78), Малиновский (Шапаренко, 72), Зинченко, Цыганков (Мудрик, 72) — Яремчук (Довбик, 78).

Встреча прошла в Глазго на «Хэмпден Парк», судит её Дэнни Маккелли.

Украина встретится в финале стыков с Уэльсом, который в своём полуфинале одолел Австрию. Победитель их матча выйдет в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что встреча Шотландия — Украина должна была состояться ещё в марте, но была перенесена из-за обострения конфликта между Россией и Украиной.

Украина играла в финальной стадии чемпионата мира только один раз — в 2006 году — и дошла до 1/4 финала. Уэльс также попадал на ЧМ один раз (в 1958-м) и также добрался до четвертьфинала.