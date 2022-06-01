Аргентина крупно победила Италию в первом в истории розыгрыше Финалиссимы — 3:0. В этом турнире встречаются чемпионы Европы и Южной Америке, он впервые разыгрывается в этом году.

Счёт на 28-й минуте открыл Лаутаро Мартинес. В добавленное к первому тайму время Анхель Ди Мария увеличил преимущество аргентинцев. В добавленное время уже во втором тайме третий безответный мяч провёл Пауло Дибала.

Напомним, что сборную Италии возглавляет бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Команды играли в следующих составах:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Лаццари, 46), Эмерсон (Бастони, 77), Пессина (Спинаццола, 62), Жоржиньо, Барелла, Бернардески (Локателли, 46), Белотти (Скамакка, 46), Распадори.

Аргентина: Э. Мартинес, Ромеро (Пеццелла, 84), Молина, Отаменди, Тальяфико, Г. Родригес, Ло Чельсо (Дибала, 90+1), Де Пауль (Паласиос, 76), Месси, Л. Мартинес (Х. Альварес, 84), Ди Мария (Н. Гонсалес, 90+1).