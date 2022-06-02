«Рейнджерс» победил «Тампа-Бэй» в первом матче финала Восточной конференции НХЛ — 6:2. В первом периоде команды обменялись шайбами. Форвард ньюйоркцев Крис Крайдер открыл счёт на 2-й минуте. Стивен Стэмкос нанёс точный бросок на восьмой.

Во второй 20-минутке Фрэнк Ватрано вывел «Рейнджерс» вперёд (28-я), после чего Онджей Палат снова сравнял счёт (29-я). После этого забивал только «Рейнджерс».

На 31-й и 36-й минутах отличился Филип Хитил. В третьем периоде российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сперва забил сам (41-я), а затем ассистировал Мике Зибанежаду (47-я).

Игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, в отличие от Панарина, очков не набрали.

Ворота обеих команд защищали россияне: Игорь Шестёркин отразил 37 бросков из 39, а Андрей Василевский — 28 из 34.