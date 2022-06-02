Защитник «Барселоны» Жерар Пике и популярная певица Шакира расстались, утверждает издание El Periodico. Отмечается, что спутница футболиста узнала о его изменах. Пике сейчас уже несколько недель живёт в старой квартире один.

Пике и Шакира не состоят в официальном браке, но встречаются с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.

Пике 35 лет, он является воспитанником «Барселоны», но профессиональную карьеру начал в «Манчестер Юнайтед». В 2008 году он вернулся в родную «Барсу», с которой выиграл восемь чемпионатов, семь Кубков и шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три клубных ЧМ. Кроме того, он стал чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012 в составе сборной Испании.

Отметим, что Шакира старше своего партнёра на 10 лет.