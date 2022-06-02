Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Перед стыковым матчем за выход на чемпионат мира-2022 Шотландия — Украина легендарный бразилец написал в социальной сети призыв прекратить насилие.

«Этот конфликт, как и все другие, безнравственны, неоправданный, он не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений. Нет никаких причин, чтобы он продолжался», — написал Пеле.

Также экс-футболист напомнил Путину об их встрече в 2017 году и заявил, что в его силах остановить конфликт.

Украина в полуфинальном стыковом матче победила Шотландию 3:1 и в решающей игре за выход на ЧМ-2022 встретится с Уэльсом.