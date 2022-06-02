Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего игрока команды в сезоне-2021/22. По мнению Аршавина, занимающего пост заместителя гендиректора клуба, лучшим стал хавбек Клаудиньо. Аршавин не согласен с тем, что бразилец мало участвует в отборе.

«Клаудиньо точно участвует в отборе. Он понимает, что его участие в этих эпизодах не критически важно, и старается правильно распределять силы, — цитирует Аршавина РБК. — Есть игроки, которые отберут мяч и без его участия. Зачем бездарно тратить силы?»

Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года. В дебютном сезоне он провёл за сине-бело-голубых 31 матч, забил 10 мячей и отдал 3 передачи.