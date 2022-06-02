Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил Зареме Салиховой, критикующей судейство в РПЛ. Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна не раз резко высказывалась о судействе и выражала мнение, что арбитры помогают «Зениту».

«Нужно приводить какие-то факты, и тогда можно будет что-то ответить. Так — это необъективно. Скажу даже больше — это просто неадекватно, — цитирует РБК Аршавина. — Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах».

Аршавин напомнил, что «Спартак» финишировал на десятом месте в таблице и призвал клуб сперва поискать проблемы в себе.