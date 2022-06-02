Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко заявил, что не отказывается от идеи провести ледовое шоу на Донбассе. О желании провести шоу в ДНР Плющенко заявлял ещё в марте.

«Всё осталось в силе, мы обязательно привезем шоу в ДНР, как только будет поспокойнее, — цитирует «Матч ТВ» Плющенко. — Потому что пока не все спортсмены готовы. Это мне по барабану, а ребята переживают. Поэтому как только будет подходящее время, мы это сделаем. Минспорта РФ одобрило эту идею».