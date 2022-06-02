Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду на футбольный матч между сборными России и Украины. Накануне украинцы победили Шотландию (3:1) и вышли в финал стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022. Россия была отстранена от участия в стыках из-за ситуации в Украине.

«Я всегда мечтал, что когда-то мы сыграем вместе. Как в былые времена: принципиальные соперники, — цитирует «Спорт-Экспресс» Губерниева. — Киевское «Динамо» против московского «Спартака» и Россия против Украины. Я надеюсь, наступят времена, когда наши сборные сыграют друг с другом. Но только боюсь, это произойдет нескоро».

Россия и Украина за всю историю встречались два раза — в отборочном цикле Евро-2000. В Киеве россияне проиграли 2:3, в Москве сыграли вничью 1:1. На последних минутах голкипер россиян Александр Филимонов допустил грубую ошибку и пропустил гол. Из-за ничьей Россия не пробилась на чемпионат Европы.