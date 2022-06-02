Олимпийский чемпион по фигурному катанию-2002 Алексей Ягудин в сториз социальной сети опубликовал подборку публикаций о нём. По всей видимости, прославленного фигуриста разозлили заголовки СМИ о том, что он и его жена Татьяна Тотьмянина покинули Россию.

Данная новость разошлась по ряду источников, где под громкими заголовками об отъезде уточнялось, что пара улетела в отпуск.

Ягудин опубликовал подборку заголовков данных статей и написал: «Сделаем подборку лучших журналистов и изданий?»

Примечательно, что в подборку попала и статья нашего издания NVsport, посвящённая Алине Загитовой. В ней Ягудин упоминается лишь косвенно, как соведущий фигуристки в шоу «Ледниковый период». И, судя по серому цвету заголовка, Ягудин читал эту статью или, по крайней мере, открывал её.