Защитник Антонио Рюдигер продолжит карьеру в «Реале», сообщает официальный сайт клуба 29-летний футболист сборной Германии в конце сезона покинул «Челси» в связи с истечением срока соглашения. Мадридцам он достался бесплатно.

Рюдигер выступал за «Челси» с лета 2017 года. В составе лондонцев он выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провёл за «Челси» 54 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативных паса. Ранее в его карьере также были «Штутгарт» и «Рома».

«Реал» в минувшем сезоне стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.