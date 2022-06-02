Талисман чемпионата мира по футболу-2018 в России волк Забивака был исключён из презентационного ролика ЧМ-2022. Об этом заявил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

По его словам, в изначальном варианте ролика было много отсылок к предыдущему ЧМ, прошедшему в России. Забивака был своеобразным «мостиком» между двумя турнирами. Однако ФИФА попросила вырезать маскота из финального монтажа, чтобы избежать комплиментарного тона в адрес России.

Напомним, что Россия была исключена из турниров под эгидой ФИФА в связи с ситуацией в Украине.