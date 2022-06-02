«Спартак» попросил руководство Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги перенести дату матча за Суперкубок России-2022. Красно-белые просят провести игру не 9 июля, а 16-го, а также сдвинуть первый матч красно-белых в РПЛ на 20 июля.

Также в клубе настаивают на проведении игры в «Лужниках» с иностранной бригадой арбитров.

Данную информацию подтвердил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Считали нужным это сделать по нескольким причинам:

1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге

2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд

3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства», — приводит Sport24 слова Зеленова.