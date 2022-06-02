Российская пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев распалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана. Причин расставания он не уточнил.

«Пара распалась, фигуристы катаются в других составах», — сообщил Коган.

Артемьева и Назарычев в прошлом сезоне завоевали серебро и бронзу на этапах «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России они заняли пятое место.

Кроме того, на счету дуэта второе место юниорского первенства мира.